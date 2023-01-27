مجموعة بريكس ستبحث إنشاء عملة موحدة في مؤتمرها القادم

تم تحديد موعد القمة القادمة لمجموعة بريكس، نهاية أوت 2023، بجنوب إفريقيا، وسيتم خلالها مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول التكتل، حسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن لافروف تأكيده عقب محاثات مع مع الرئيس الأنغولي جواو لورينسو في لواندا، أنه “ستتم مناقشة موضوع إنشاء عملة البريكس الخاصة في قمة المجموعة التي ستعقد في نهاية أوت 2023 بجنوب إفريقيا.

وحسبه، “لقد تم التأكيد على الحاجة للتفكير في إنشاء عملة موحدة لمجموعة بريكس، كما هو الشأن بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.

وأوضح أنه “تمت دعوة مجموعة من الدول الأفريقية، إلى قمة جنوب إفريقيا القادمة”.

وبحسب لافروف، فإن “الدول الجادة التي تحترم نفسها تدرك جيدًا الرهانات الحالية”. وشدد على “أنهم يرون عدم التوافق مع أصحاب النظام النقدي والمالي الدولي الحالي ويريدون إنشاء آليات خاصة بهم لضمان التنمية المستدامة التي ستتم حمايتها من الإملاءات الخارجية”.

وقبل أيام كشف سفير جنوب إفريقيا في روسيا، مزوفوكيلي ماكيتوكا، أن نحو 13 دولة أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى مجموعة “بريكس” وقدم نصفها تقريبًا طلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة.

وقال سفير جنوب إفريقيا لوكالة “سبوتنيك”، الروسية، “يوجد في الوقت الراهن 13 دولة تقدمت للانضمام إلى مجموعة بريكس وهناك دول تقدمت بطلبات رسمية مؤخرا و 6 أخرى أبدت اهتماما كذلك”.

وتابع مزوفوكيلي قائلا: “أتوقع شخصيًا أن تكون الأولوية إلى جانب الذين تقدموا بالفعل”، موضحا أن من بين المتنافسين دولتان إفريقيتان هما الجزائر ومصر، بالإضافة إلى إيران والبحرين والسعودية والإمارات عن آسيا.

ووفقا للسفير، ترحب جميع الدول الأعضاء في “بريكس” بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول أعضاء جدد، لافتا أن قضية توسيع “بريكس” مطروحة على جدول الأعمال وترحب جميع دول “بريكس” بتوسيع الشراكة بين الدول.