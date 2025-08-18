مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي تدعم الصحراويين

توقيع مذكرة تفاهم خلال القمة الـ45 بعاصمة مدغشقر

جددت القمة العادية لرؤساء دول وحكومات مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي (السادك)، الأحد، التأكيد على تضامنها مع شعب الصحراء الغربية في نضاله من أجل الحق في تقرير المصير.

ورحبت القمة الـ45 التي عقدت بعاصمة مدغشقر، أنتاناناريفو، وفق البيان الختامي لها، بتوقيع مذكرة تفاهم بين السادك والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مؤكدة على الطبيعة التكاملية للعملية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن تقرير مصير الصحراء الغربية.

وشددت القمة على أهمية التوافق بين تنفيذ مذكرة التفاهم بين السادك والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وجميع الجهود الأخرى التي يبذلها الاتحاد الإفريقي.

هذا، وأكدت دول “السادك” في العديد من المرات دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، داعية مجلس الأمن الدولي لإدراج آلية لرصد وحماية حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة ضمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).