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العالم

مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تجدد دعمها للقضية الصحراوية

الشروق أونلاين
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مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تجدد دعمها للقضية الصحراوية

جددت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي دعمها لجميع القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية.

وأكدت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “بقوة” دعم جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم من شأنه أن يؤدي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وعبرت عن ثقتها في أن الجهود الأممية ستستمر في التعزيز أكثر وبموضوعية ووفقًا للقانون الدولي من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة التي طال أمدها، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

كما أكدت المجموعة في بيان لها على ضوء أشغال اللجنة الرابعة المعنية بتصفية الإستعمار، مرة أخرى، التزامها بالقضاء التام والسريع على الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره، مجددة دعوتها لجميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة لمواصلة المساهمة بشكل إيجابي لتحقيق هذا الهدف.

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