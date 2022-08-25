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مجموعة beIN تعلن إغلاق 9 مواقع لقرصنة المباريات

الشروق أونلاين
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مجموعة beIN تعلن إغلاق 9 مواقع لقرصنة المباريات
أرشيف
مجموعة بي إن

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية يوم الخميس في بيان، عن إغلاق 9 مواقع مصريةلبثّ المباريات الرياضية التي تمتلك المجموعة حقوقا حصرية لتغطيتها.

العملية تمّت بالتعاون مع التحالف الدولي من أجل الابداع والترفيه، وهي هيئة مستقلة متخصّصة في “مكافحة القرصنة الرقمية”.

وأشار بيان المجموعة إلى أن المواقع المغلقة وصلت إلى نحو 166 مليون زائر على مدار العامين الماضيين، في عدّة دول على غرار الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات وتونس، بالإضافة إلى المشاهدين الناطقين بالعربية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وانضمت beIN إلى التحالف من أجل الابداع والترفيه في أفريل 2021، حيث تمكنت في جوان الماضي من إغلاق “18 موقعا من أكبر مواقع قرصنة المحتوى الرياضي المباشر بشكل غير قانوني في مصر”، يضيف البيان.

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