مجموعة “KSBL” البنغالية تطمح لتجسيد مشروع في صناعة وصيانة السفن في الجزائر

تطمح مجموعة (Karnafuly Ship Builders Ltd) البنغالية لتجسيد مشروع في صناعة وصيانة السفن في الجزائر وفقا لما أفادت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

واستقبلت الوكالة بمقرها اليوم الأحد 26 أكتوبر، وفداً من مجموعة “KSBL” البنغالية المتخصصة في بناء وإصلاح السفن. واستعرضت المؤسسة خلال اللقاء مشروعا ترغب في انجازه في الجزائر في مجال صناعة وصيانة السفن، لا سيما تلك الموجهة للصيد البحري.

وتطمح المؤسسة البنغالية “إلى جعل الجزائر قاعدة للإنتاج لتلبية احتياجات السوق الجزائرية من مختلف أنواع السفن والتصدير نحو الخارج”، حسب المصدر ذاته.