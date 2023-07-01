“مجموعتنا متوازنة والمهم تسجيل انطلاقة موفقة”

المدير الفني الوطني للفاف مصطفى بسكري يؤكد:

يشرع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 23 سنة في مغامرته في دورة الألعاب العربية 2023، بلقاء منتخب عمان، بنية “لعب حظوظه بشكل كامل”، حسب ما أكده المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم مصطفى بسكري.

وحرص المدير الفني الوطني على التأكيد : “أن النخبة الوطنية لأقل من 23 سنة، ستلعب حظوظها كاملة في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)، موضحا “أن المنتخب يتواجد في مجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة وسيكون من المهم تسجيل انطلاقة موفقة في هذه المنافسة”.

وبهذا الخصوص، أوضح بسكري: آيت محمد يبقى مدربا في المقام الأول واختيار المديرية الفنية وقع عليه من أجل الإشراف على منتخب أقل من 23 سنة في هذه الدورة (…) لا يمكننا تعيين مدرب جديد لهذه المنافسة فقط “.

وقبل خمس جولات من إسدال الستار على بطولة الرابطة المحترفة الاولى

“موبيليس” الذي سيكون يوم 15 جويلية المقبل، تحتم على الطاقم الفني

المؤقت لتشكيلة أقل من 23 سنة، مراجعة قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في

الألعاب الرياضية العربية بسبب تصعيد الأمور من بعض الفرق التي رفضت تسريح لاعبيها للمشاركة في هذا الموعد التنافسي.

وعن هذه الإشكالية، حرص بسكري على التوضيح قائلا: “في بداية الأمر، كان الاتحاد العربي قد أقر أن دورة للألعاب العربية ستنشط من طرف فئة أقل من 17 سنة، قبل أن تتغير الأمور بعدها باختيار فئة أقل من 20 سنة، وحتى هذا الوقت كنا مستعدين للمشاركة بمنتخب أقل من 17 سنة لمنحه خبرة إضافية تحسبا للاستحقاقات المقبلة، لكن الأمور تأزمت أكثر بعد تلقينا وبشكل مفاجئ منذ ثلاثة أسابيع فقط لمراسلة من الاتحاد العربي يطالبنا فيها بإشراك منتخب اقل من 23 سنة”.

وأضاف “قائمة اللاعبين التي أعلنا عنها سابقا كانت قد أعدت على أساس أن البطولة الوطنية تختتم يوم 4 جويلية المقبل، لكن التعديلات الأخيرة التي طرأت

على البرمجة أخلطت كل حساباتنا”.

واستطرد بسكري بالقول: “يحق للأندية عدم تسريح لاعبيها، خاصة تلك التي

تصارع من أجل البقاء (…) وأمام هذه الوضعية تعين علينا إيجاد الحل المتمثل

في اجراء تعديلات على التشكيلة من خلال توجيه الدعوة لعناصر غير معروفة لكننا نتوسم فيها القدرة على تقديم المردود المرجو منها، وذلك في محاولة منا لعدم إلحاق الضرر بمصلحة الأندية من جهة وإنهاء البطولة في 15 جويلية من جهة أخرى.