مجمّع سوناطراك يعلن استحواذه على أسهم حدّاد في شركة “فرتيال”

أعلن مجمّع “أسمدال” التابع لسوناطراك يوم السبت في بيان، عن إتمام عملية نقل ملكية 17 بالمئة في أسهم شركة “فرتيال”. بعد مصادرتها بقرارات من العدالة من مجمّع “ETRHB HADDAD” التابع لرجل الأعمال المتابع بالفساد علي حدّاد.

وارتفعت نسبة ملكية المجمّع الصناعي العمومي في “فرتيال”، إلى 51 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة المتخصّصة في صناعة الأسمدة الكيميائية.

وبعد الاستحواذ على أغلبية الأسهم في “فرتيال”، سيتمكّن “مجمّع أسمدال” التابع لسوناطراك، من مباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وتطويرها”.

كما يسعى المجمّع “لتمكين الشركة من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية. والحفاظ على مناصب الشغل”، يضيف البيان.

وأصبحت “فرتيال” بعد فتح رأسمالها في 2005، مملوكة بنسبة 66 بالمئة للمجمّع الإسباني “Grupo Villar Mir”.

وفي 2016، تنازل الشريك الإسباني عن 17 بالمئة من أسهم الشركة، لصالح رجل الأعمال المسجون علي حدّاد، في إطار تطبيق قاعدة 49/51 للاستثمارات الأجنبية.