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الجزائر

مجمّع ألماز الروسي للخدمات النفطية يعرض قدراته على الجزائر

الشروق أونلاين
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مجمّع ألماز الروسي للخدمات النفطية يعرض قدراته على الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، وفدا من مجمّع ألماز الروسي للخدمات النفطية.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض ممثلو ألماز في خلال هذا اللقاء “قدرات المجمّع في مجالات المحروقات والكهرباء والمناجم”.

وتمّ الاتفاق بموجب ذلك، على تنظيم لقاءات مع خبراء من المجّمعات الجزائرية سوناطراك، سونلغاز، ومناجم الجزائر.

وقد أكد الوزير عرقاب بهذه المناسبة، رغبة الجزائر في “النهوض الصناعي، وتطوير التصنيع المحلي للمعدّات، مع نقل التكنولوجيا والمعرفة”.

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