مجمّع “الشروق” يعبّر عن استنكاره الشديد لاختطاف الزميل مهدي مخلوفي من طرف الاحتلال الصهيوني

خلال مرافقته أسطول الصمود العالمي لفكّ الحصار عن غزة

بكثير من الاستهجان والاستنكار بلغنا خبر اختطاف واعتقال الزميل الصحافي مهدي مخلوفي موفد “الشروق نيوز” ضمن أسطول الصمود العالمي. عقب اختطافه في عرض البحر من طرف سلطات الاحتلال الصهيوني. بينما كان يؤدي مهمّته الصحفية في مرافقة النشطاء المشاركين في الأسطول، لكسر الحصار عن غزة.

وفي ظل غياب معلومات عن ظروف اعتقال واقتياد الزميل مهدي مخلوفي، فإن مجمع الشروق الإعلامي يعبر عن استنكاره الشديد لهذا الاعتداء الجبان، والانتهاك الصارخ لحرية الصحافة. والسلوك غير الأخلاقي لمحتلّ دأب على العبث بالقانون الدولي وعدم احترام المواثيق.

وإذ تطالب الشروق بالإطلاق الفوري لسراح الزميل مهدي مخلوفي، دون قيد أو شرط. فإنها تحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ويهيب مجمع الشروق بالمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، وهيئات حماية الصحفيين، وكافة الضمائر الحية عبر العالم، التحرّك العاجل لحماية أرواح هؤلاء المتضامنين. وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

إن استهداف الصحفيين والنشطاء لن يثنينا عن مواصلة رسالتنا الإعلامية والإنسانية في الدفاع عن الحق، ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

المجد والخلود لكل صوت حر،

والخزي والعار لكل محاولات القمع والتعتيم.