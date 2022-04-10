مجمّع سونلغاز يدمج عدّة شركات.. لترشيد النفقات

أعلن مجمّع سونلغاز الأحد في بيان، عن إنشاء شركتين متخصّصتين في إنجاز الأشغال الكبرى في المجال الطاقوي. وهذا عبر دمج عدّة شركات تابعة للمجمّع.

وجاء في البيان :” تعلن سونلغاز عن نجاح عمليات الإدماج والاستيعاب التي تم تنفيذها، بدمج شركات كهركيب وكهريف وكنغاز من جهة، وإينيرغا وشركة التركيب من جهة أخرى”.

وتتضمّن العملية استيعاب شركة “كهركيب” لشركتي “كهريف” و”كناغاز”، من أجل إنشاء شركة جديدة أطلقت عليها تسمية “كهرغاز”.

في حين ستستوعب شركة “إينيرغا” شركة “التركيب”، من أجل إنشاء شركة جديدة تطلق عليها تسمية “إنركيب”.

وتهدف هذه العملية إلى “ترشيد النفقات، وإنشاء شركات أكثر قوة. مما سيخلق قيمة مضافة تضمن لها تنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل”، يضيف البيان.