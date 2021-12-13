مجندة إسرائيلية تغني “حلوة يا بلدي” ومذيع عربي يقصفها
تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجنّدة وهي تردد أغنية الفنانة المصرية داليدا التي تحمل عنوان “حلوة يا بلدي”.
ما شاء الله pic.twitter.com/NfIskfBk3v
— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 12, 2021
وفي الوقت الذي حازت المجنّدة على ثناء واسع من قبل نشطاء أبدوا إعجابهم بجمالها اللافت ورقة صوتها، هاجمها مذيع فلسطيني بقناة الجزيرة مستنكرا آداءها لأغنية تتحدث عن الوطن.
وقال جمال ريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ” الوجه القبيح للاحتلال لن تجمله امرأة جميلة مستوردة من خارج فلسطين، فلا أمل لديهم في فلسطين”.
وأضاف: “مهما روجوا لاحتلال بلد سرقوها من أصحابها وقتلوا أطفالها، بلد كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، وستبقى تسمى فلسطين”.
الوجه القبيح للاحتلال لن تجمله امرأة جميلة مستوردة من خارج فلسطين ، فلا امل لديهم في فلسطين ، مهما روجوا لاحتلال بلد سرقوها من اصحابها وقتلوا اطفالها ، بلد كانت تسمى فلسطين ، صارت تسمى فلسطين ، وستبقى تسمى #فلسطين https://t.co/YWUqeGrXcW
— جمال ريان (@jamalrayyan) December 12, 2021