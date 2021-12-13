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جواهر

مجندة إسرائيلية تغني “حلوة يا بلدي” ومذيع عربي يقصفها

نادية شريف
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مجندة إسرائيلية تغني “حلوة يا بلدي” ومذيع عربي يقصفها

تداولت حسابات إسرائيلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجنّدة وهي تردد أغنية الفنانة المصرية داليدا التي تحمل عنوان “حلوة يا بلدي”.

وفي الوقت الذي حازت المجنّدة على ثناء واسع من قبل نشطاء أبدوا إعجابهم بجمالها اللافت ورقة صوتها، هاجمها مذيع فلسطيني بقناة الجزيرة مستنكرا آداءها لأغنية تتحدث عن الوطن.

وقال جمال ريان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: ” الوجه القبيح للاحتلال لن تجمله امرأة جميلة مستوردة من خارج فلسطين، فلا أمل لديهم في فلسطين”.

وأضاف: “مهما روجوا لاحتلال بلد سرقوها من أصحابها وقتلوا أطفالها، بلد كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين، وستبقى تسمى فلسطين”.

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