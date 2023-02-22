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الجزائر
المتهم الرئيسي يدير الشبكة من أورويا

مجندون افتراضيون عبر “الميسنجر” لدعم تنظيمات إرهابية عالمية !

مريم. ز
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مجندون افتراضيون عبر “الميسنجر” لدعم تنظيمات إرهابية عالمية !
أرشيف

استمعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، لأقوال أربعة أشخاص تورطوا ضمن شبكات سرية لدعم التنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تشكيل خلايا سرية تنشط افتراضيا عبر الموقع الأزرق، وتجنيد مقاتلين وتجهيزهم للسفر خارج الوطن.
تفاصيل الملف حسب ما ناقشته هيأة المحكمة أمس، انطلقت من تحريات باشرتها مصالح الأمن بعد عملية تتبع لأشخاص مشبوهين ينشطون في دعم التنظيمات الإرهابية عبر حسابات إلكترونية مزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وتوصلت التحقيقات المنجزة لهوية المتهم الرئيسي الذي كان ينشط تحت حساب إلكتروني يدعى “القعقاع الجزائري”، وعليه باشرت المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المعلوماتية تحريات مكثفة حول نشاط الشبكة التي كانت تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة سرية، وفتح حسابات وهمية من أجل تشكيل مجموعات إليكترونية مغلقة عبر “الميسنجر”، لزرع “أفكار جهادية” تتمكن من خلالها من حشد مقاتلين متشبعين بأفكار متطرفة يتم نقلهم بعد تسوية إجراءات السفر إلى عدة دول يمتد لها تنظيم “داعش”، وتمكنت عناصر الضبطية القضائية من تفكيك الخلية وتوقيف 4 أشخاص ينتمون إليها، فيما لم تتمكن من توقيف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بـ”أ.ي” الذي فر نحو أوروبا للإشراف عن بعد في تسيير الشبكة.
بالمقابل، أنكر المتهمون خلال محاكمتهم، الأربعاء، ما نسب لهم من وقائع، فيما التمس النائب العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حقهم، وتسليط أقصى عقوبة يقدرها القانون في حق المتهم الفار عن جناية إعادة طبع ونشر وثائق ومطبوعات وتسجيلات تشيد بالأفعال الإرهابية، والانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والسفر إلى دولة أجنبية، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية وتدبيرها أو الاعتداء عليها، ونشر أفكار منظمة إرهابية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

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