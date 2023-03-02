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رياضة

مجهولون مُسلّحون لِميسي: رئيس البلدية تاجر مخدّرات ولن يحميك”

الشروق الرياضي
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مجهولون مُسلّحون لِميسي: رئيس البلدية تاجر مخدّرات ولن يحميك”
ح.م
ليونيل ميسي

هدّد مجهولون مُسلّحون نجم منتخب الأرجنتين وأحسن لاعب في العالم ليونيل ميسي بِالقتل، في أقرب فرصة مُمكنة.

واقتحم مجهولون مُسلّحون محلّا تجاريا تملكه أسرة زوجة ميسي أنطونيلا روكوتزو، وأطلقوا النّار هناك بِمدينة روساريو الأرجنتينية.

ومعلوم أن مهاجم “البي آس جي” من مواليد مدينة روساريو الأرجنتينية عام 1987.

وترك هؤلاء المجهولون المُسلّحون رسالة كتبوا عليها مُخاطبين قائد منتخب الأرجنتين: ” ميسي، نحن في انتظارك… جافكين (رئيس بلدية روساريو) تاجر مخدّرات، ولن يُوفّر لك الحماية”. كما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها نشرته، الخميس.

أمّا الصحافة الأرجنتينية، فقالت إن هؤلاء المُسلّحين يُريدون ابتزاز ميسي، بِأن يدفع لهم المال نظير التخلّي عن تهديده بِالقتل.

وبعد إحرازه لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين في منتصف ديسمبر الماضي، نال ليونيل ميسي الإثنين الماضي جائزة أحسن لاعب في العالم لِسنة 2022، سلّمها له الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

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