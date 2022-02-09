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الجزائر
شركة نفطية في دائرة الاتهام والسلطات تحقق

مجهولون يتخلصون من نفايات كيماوية سامة بصحراء إن امناس

معتز روابح
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مجهولون يتخلصون من نفايات كيماوية سامة بصحراء إن امناس
ح.م

عثر مجموعة من العمال والناشطين في مجال البيئة، الثلاثاء على نفايات ومخلفات كيماوية سامة بصحراء ان امناس بولاية ايليزي، وتشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان والبيئة على حد سواء.

هذه النفايات السائلة في علب معدنية، كانت مرمية على شكل كومة، بمنطقة زرزايتين البترولية بإقليم بلدية ان امناس بولاية ايليزي، مما يدل على أن هذا الفاعل سواء كان فردا أم مؤسسة تنشط بالمنطقة، تعمد رميها في مكان خال، بحيث أن هؤلاء المواطنين الذين عثروا على هذه النفايات السامة، وجدوا ملصقات في العلب المعدنية تحذر من خطورة هذه المواد الكيماوية، التي تستوجب التعامل معها بحذر جديد، كونها مؤذية لجلد الإنسان، بحيث يجب ارتداء قفازات خاصة للتعامل معها، كما أنها تشكل خطورة على المياه الجوفية، فيما تهدد البيئة على الأمد البعيد.

هذه الحادثة أثارت استهجان الشارع المحلي، خاصة مربي الإبل التي تجوب هذه الصحاري، مستنكرين تصرفات الشركات والمؤسسات العاملة التي لا تحترم المعايير البيئية في مثل هذه الحالات، بحيث يتوجب على الشركات إسناد مهمة التخلص من النفايات السامة، إلى شركات مختصة في ذلك، وهو المعمول به في معظم الشركات البترولية التي تنشط بالمنطقة، مطالبين باتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة تجاه هذه الممارسات التي تهدد البيئة.

مدير البيئة بولاية ايليزي، أكد في تصريح لـ”الشروق” بأنه قد تم إيفاد لجنة مشتركة تضم مفتشين في البيئة وممثل عن البلدية والمصالح الأمنية، وذلك للوقوف على ما تم العثور عنه وفتح تحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما سيتم التخلص من هذه النفايات السامة بعد نقلها إلى المحرقة الخاصة في تيقنتورين.

جدير بالذكر بأن هذه الممارسات المتعلقة برمي النفايات البترولية وغير من طرف الشركات النشطة بالمنطقة، قد شهد تراجعا محسوسا خلال السنوات الماضية، بعد سلسلة من الإجراءات الردعية قامت بها السلطات المحلية تجاه المخالفين.

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