مجهولون يدمرون أشجارا نادرة بخنشلة

أضرار جسيمة لحقت بغابة بن يعقوب

نجح أعوان محافظة الغابات، بالحامة غرب ولاية خنشلة، ليلة الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب عدد معتبر من قصع نصف مهيأة من الأرز الأطلسي، نحو الشريط الحدودي مع تونس عبر ولاية تبسة، انطلاقا من غابة أولاد يعقوب، بمنطقة عين ميمون، ببلدية طامزة، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين قاموا بتخريب أشجار الأرز الأطلسي النادرة، وألحقوا أضرارا جسيمة وسط الغابة، المحمية عالميا، بقانون دولي.

حيث قاموا بقطع الأشجار وتهيئتها وإعدادها على شكل قصع، غير أن دورية لأعوان محافظة الغابات بالحامة، مكنت من اكتشاف العملية وإحباط عملية نقل قطع الأشجار المهيأة في شكل قصع تم حجزها، وتحويلها إلى مقر مقاطعة الغابات، وإخطار مصالح الدرك الوطني، التي باشرت تحقيقا في القضية، لكشف هوية المعتدين على الغابة، بغرض توقيفهم. بعد ما استغلوا انشغال الجهات الأمنية بمجريات الانتخابات المحلية، لتنفيذ هذا العمل الإجرامي، الذي لقي رد فعل من قبل المجتمع المدني، خاصة بعد الخسائر التي شهدتها غابة أولاد يعقوب خلال الصيف الماضي بسبب الحرائق التي دمرت مساحات شاسعة منها.

وأشارت محافظة الغابات بخنشلة، على صفحتها الرسمية على الفايس بوك، بأنه وبناء على معلومات كانت قد تلقتها فرقة الغابات بمقاطعة الحامة، بخصوص تحركات مشبوهة، داخل غابة أولاد يعقوب، سارعت الإدارة، إلى تسخير العديد من الفرق في حملة مداهمة وتفتيش للغابة، ما أسفر عن إحباط عملية تخريب ومحاولة تهريب عدد معتبر من قصع الأرز الأطلسي نحو الشريط الحدودي، وهي القضية التي لا تزال محل تحقيق أمني، للوصول إلى مرتكبيها.