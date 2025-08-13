مجهولون يستهدفون “مناجير” غويري وبن سبعيني بِطلقات نارية

استهدف مجهولون بِطلقات نارية في السويد، مدير أعمال اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين أمين غويري ورامي بن سبعيني، وغيرهم في مجال كرة القدم.

ويرتبط غويري وبن سبعيني وأيضا فريد الملالي، وآخرين مثل السويدي فيكتور جيوكيريس والهولندي فريدي دي يونغ، بِوكالة “آش سي آم سبورتس مناجمنت” التي يقع مقرها في دبي الإماراتية.

ولم تُصب الطلقات النارية أيّ شخص، وكان “الضحية” المفترض أحد أقارب “مناجير” لاعبَي المنتخب الوطني وبقية الزملاء.

ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “إي تي سي” السويدية، فإن موقع الطلقات النارية يُشير إلى بلدية هودينجي بِالعاصمة السويدية استكهولم، حيث أبصر جيوكيريس النور، ويقطن أيضا قريب وكيل اللاعبين المُشار إليه أعلاه.

ويُضيف الموقع العالمي الرياضي “جول” أن المجهولين المسلّحين كانوا يُريدون ابتزاز “المناجير”، وأخذ نصيب من صفقة تحويل جيوكيريس.

وكان المهاجم فيكتور جيوكيريس (27 سنة) قد انتقل في أواخر جويلية الماضي، من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى نادي أرسنال الإنجليزي، لِخمسة مواسم، وبِمبلغ خرافي قيمته 73 مليون أورو.

وأضافت الصحيفة السويدية أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا في هذه الحادثة.