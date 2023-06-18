مجهولون يسطون على مركز بريد بسطيف

تسللوا إلى البناية عبر النافذة

تعرض الأحد، مركز بريد ببلدية عين ولمان بولاية سطيف، لعملية سطو منظمة، قام على إثرها مجهولون بسرقة مبلغ 20 مليون سنتيم بطريقة غريبة.

العملية وقعت بمركز حي ذراع الميعاد التابع إداريا لبلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، أين تجرأت عناصر مجهولة الهوية والعدد على التسلل إلى المركز عبر نافذة صغيرة بطريقة مثيرة للدهشة، على اعتبار أن النافذة صغيرة جدا لا تسمح بمرور أي شخص، ورغم ذلك كانت هي المنفذ الذي سمح للصوص من دخول المركز.

ويرجح أن يكون المتسلل ضعيف البنية الجسمية، ويكون قد تمكن من الدخول بصعوبة، ليتم بعدها الاستيلاء على مبلغ 20 مليون سنتيم، والذي كان مخبأ في خزانة وهي القيمة الوحيدة التي اختفت لحد الساعة من المركز، حيث حاول منفذو العملية كسر الخزنة الفولاذية، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ولاذوا بالفرار بعد سماعهم صفارة الإنذار التي حالت دون إتمام العملية.

وفي غياب أي بيان من الجهات الرسمية، علمنا من مصادر مطلعة أن قابض البريد لمركز ذراع الميعاد قام بالتبليغ عن عملية السرقة، وإيداع شكوى بصفة رسمية. وتم الاستماع لأقواله من طرف رجال الدرك الذين فتحوا تحقيقا في القضية.

يذكر أن هذا المركز يتميز ببنايته القديمة والضيقة، ويصنف من المراكز الصغيرة التي تصلها يوميا مبالغ مالية محدودة، وفي غالب الأحيان لا يجد بها المواطنون السيولة اللازمة. وهي الظاهرة التي كانت محل احتجاج من طرف المواطنين الذين يضطرون للتنقل إلى المركز البعيد عنهم، والموجود بوسط مدينة عين ولمان.

وعلى صغر المركز وصغر النافذة، إلا أن اللصوص تمكنوا من تنفيذ عملية سرقة منظمة، والاستيلاء على مبلغ من المال. ويبقى التحقيق وحده كفيلا بكشف ملابسات القضية.