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الجزائر
اللصوص استولوا على مواد غذائية

مجهولون يسطون على “مطعم رحمة” بخنشلة

طارق مامن
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مجهولون يسطون على “مطعم رحمة” بخنشلة
أرشيف

تعرض، مساء الجمعة، مع الإعلان عن ثبوت رؤية هلال رمضان، مقر الأمانة الولائية لجمعية النزهة والترفيه، والتبادل السياحي خنشلة، الكائن بوسط المدينة لعملية سطو وسرقة، نفذها مجهولون، بعد أن اقتحموا مقرها، واستولوا على كمية معتبرة، من مواد غذائية، وخضر وفواكه، إلى جانب تمور ولحوم ومشروبات غازية وحلويات، كانت الجمعية قد سخرتها لفائدة مطعم الرحمة بعد أن جمعتها من المحسنين على مدار أيام ما قبل رمضان.
حيث كان من المفروض أن يتم فتحته مع أول يوم من الشهر الفضيل، لفائدة المعوزين وعابري السبيل، وذلك بعد أن استغل الفاعلون غياب رئيس المكتب، الذي كان في مهمة لولايات مجاورة تخص نفس العملية التطوعية، وقد سارع أعضاء الجمعية، إلى تحريك شكوى أمام مصالح الأمن، فور تفطنهم لعملية السرقة، التي استهدفت إلى جانب البضاعة تجهيزات المكتب من جهاز إعلام آلي، وآلة قطع الأوراق مع تمزيق وثائق المكتب.
ورغم كل هذا، إلا أن أهل الخير والمحسنين، توافدوا بقوة على المقر، وباشروا بمساعدة أعضاء الجمعية، منذ صباح السبت عملية أوسع، مكّنت من توفير كل الضروريات، من سلع ولحوم بأنواعها، وتم إعداد أول وجبة إفطار، لفائدة العائلات الفقيرة، ولعابري السبيل وزوار المدينة، مثلها مثل بقية المطاعم على غرار مطعم صفحة أولاد خنشلة، ومطعم بن خليفة بطريق باتنة، وكذا مطعم جمعية سواعد الخير، وغيرها من مطاعم تطوع لخدمتها شباب في عمر الزهور أرادوا أن يتركوا بصمتهم الخيرية، مع هذا العمل الخيري، وفي شهر الرحمة.

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