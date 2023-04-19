مجهولون يغتالون رجل أعمال بالرصاص في باتنة

أحد المهاجمين كان يرتدي جلبابا نسويا

اهتزت مدينة باتنة، على وقع جريمة هوليودية، بعد ما أقدم مجهولون، على اغتيال رجل أعمال شهير بولاية باتنة والجزائر، بالقرب من منزله بطريق تازولت بباتنة، غير بعيد عن مسجد حي ملاخسو، بطريق تازولت شرق مدينة باتنة.

وكان رجل الأعمال عز الدين بن يحي، المدعو حسين وهو في الستينيات من العمر ووالد لتسعة أبناء، وصل منزله رفقة زوجته وهمّ بركن السيارة في المرآب حوالي منتصف الليل قبل أن يباغته أشخاص كانوا يترصدونه من على متن سيارة، نزل منها شخصان قام أحدهما بإطلاق النار عليه من بندقية مضخية أمام مرآى زوجته التي كانت ترافقه، والتي انهارت لحظة وقوع الاعتداء، قبل أن يهرع الجيران ويتم نقله إلى مستشفى باتنة الجامعي، أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف حاد.

ووفقا لما أورده شهود عيان وبمعلومات متواترة، فإن أحد المعتديين اللذين كانا على متن المركبة النفعية نزل يرتدي جلبابا، وقفازين أسودين، وهو من أطلق النار عليه بطلقة مباشرة استهدفت الرأس، مما يدفع للاعتقاد بأن ارتداءه كان بغرض التمويه وإخفاء البندقية.

وأصيب رجل الأعمال بطلق بين الرأس والرقبة أفضى إلى وفاته بعد حوالي الساعة من تعرضه للاعتداء، فيما شرعت مصالح الشرطة في تحريات معمقة بالاستماع لحرم الفقيد جمعا لمعلومات ومواصفات المعتديين ونوع السيارة.

وحسب المعطيات الأولية فإن الضحية رجل مال وأعمال معروف منذ فترة طويلة، في مجال الأشغال العمومية، وفي المقاولاتية المترتبطة بمجال تزفيت الطرقات التي يملك بها ورشة حالية تتعلق بالطريق المزدوج بين خنشلة وباتنة، كما نفذ منذ سنوات عدة مشاريع طرقات بولاية خنشلة وباتنة، لكن جل نشاطه كان يتركز بولاية خنشلة التي يملك بها محجرة، كانت شهدت قبل سنة جريمة قتل راح ضحيتها أحد حراسها، كما دخل عالم الاستثمار الفندقي عبر ملكية فندق السلام بولاية سكيكدة وفندق آخر بالجزائر العاصمة.

وكانت مصالح الشرطة انتشرت بشكل كبير منذ ليلة أمس قرب منزل الضحية للقيام بالدراسة الباليستية ومعاينة مسرحها ولاستجواب شهود العيان، كما لوحظ انتشارها بمدينة تازولت القريبة بحثا عن آثار ممكنة لمنفذي العملية التي تعد تطورا نوعيا في الجريمة، باستعمال سلاح ناري ذكر بجريمة أخرى وقعت في نفس المنطقة في بداية شهر رمضان حينما عثر على جثة شاب مجهول الهوية وبها أثر لطلق ناري في الرقبة ما استدعى مصالح الدرك الوطني لإصدار نداء للجمهور للتعرف عليه والإدلاء بمعلومات تفيد مجريات التحقيق.