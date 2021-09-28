-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الوزارة الأولى: تمديد الحجر الصحي لـ21 يوما في 23 ولاية
الجزائر

مجهولون يقتلون رعية تركيا بباتنة

الطاهر حليسي
  • 42
  • 0
مجهولون يقتلون رعية تركيا بباتنة
أرشيف

لقي رعية تركي مقيم بحي باركافوراج بباتة، حتفه، الإثنين، إثر اعتداء بآلة حادة، من قبل مجهولين، يعتقد أن جريمتهم وقعت بدافع السرقة.

وعثر على الضحية المدعو “ك. كاراكاس” في الأربعينيات من العمر، جثة هامدة في مرقده بالبيت المؤجر، وعليه آثار ضرب وعنف.

وفتحت مصالح الأمن لولاية باتنة تحقيقا جنائيا عقب التنقل لمسرح الجريمة لتصوير الجثة وجمع القرائن المادية، فيما علم أن وفدا من القنصلية التركية تنقل إلى عاصمة الأوراس قصد الاطلاع على معطيات الواقعة طبقا للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بالرعايا المقيمين، بخاصة وأن الضحية كان يعمل منذ استقراره بباتنة في ورشة مصنع لإنتاج الكرتون.

وفي انتظار صدور بيان عن ظروف ونتائج التحقيق في هذه الجريمة السابقة التي تستهدف لأول مرة رعية أجنبية، ذكرت أنباء عن توقيف شاب يشتبه في تورطه في الجريمة بدافع السرقة، عقب قيامه باقتناء جورب نسائي أسود اللون، لارتكاب فعلته دون إمكانية التعرف عليه، ولم تورد تلك الأنباء ما إذا كان المشتبه فيه ضليعا رفقة شركاء آخرين.

مقالات ذات صلة
46 ألف شكوى أمام وساطة الجمهورية

46 ألف شكوى أمام وساطة الجمهورية

حصيلة كورونا بالجزائر: 148 إصابة جديدة و10 وفيات

حصيلة كورونا بالجزائر: 148 إصابة جديدة و10 وفيات

إدماج 80 ألف شاب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

إدماج 80 ألف شاب في قطاع التربية قبل 31 ديسمبر

قرابة 40 لقاء للعمامرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

قرابة 40 لقاء للعمامرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحذيرات من طوابير الكتاب مع ارتقاب الموجة الرابعة لكورونا

تحذيرات من طوابير الكتاب مع ارتقاب الموجة الرابعة لكورونا

“رشوة” بـ65 مليونا مقابل أختام مزورة على جوازات سفر

“رشوة” بـ65 مليونا مقابل أختام مزورة على جوازات سفر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد