مجهولون يقتلون رعية تركي بباتنة

لقي رعية تركي مقيم بحي باركافوراج بباتة، حتفه، الإثنين، إثر اعتداء بآلة حادة، من قبل مجهولين، يعتقد أن جريمتهم وقعت بدافع السرقة.

وعثر على الضحية المدعو “ك. كاراكاس” في الأربعينيات من العمر، جثة هامدة في مرقده بالبيت المؤجر، وعليه آثار ضرب وعنف.

وفتحت مصالح الأمن لولاية باتنة تحقيقا جنائيا عقب التنقل لمسرح الجريمة لتصوير الجثة وجمع القرائن المادية، فيما علم أن وفدا من القنصلية التركية تنقل إلى عاصمة الأوراس قصد الاطلاع على معطيات الواقعة طبقا للإجراءات المعمول بها في ما يتعلق بالرعايا المقيمين، بخاصة وأن الضحية كان يعمل منذ استقراره بباتنة في ورشة مصنع لإنتاج الكرتون.

وفي انتظار صدور بيان عن ظروف ونتائج التحقيق في هذه الجريمة السابقة التي تستهدف لأول مرة رعية أجنبية، ذكرت أنباء عن توقيف شاب يشتبه في تورطه في الجريمة بدافع السرقة، عقب قيامه باقتناء جورب نسائي أسود اللون، لارتكاب فعلته دون إمكانية التعرف عليه، ولم تورد تلك الأنباء ما إذا كان المشتبه فيه ضليعا رفقة شركاء آخرين.