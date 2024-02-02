مجهولون يقتلون طفلة ويصيبون والدتها بتيارت

المهاجمون اقتحموا المسكن في غياب رب الأسرة

اهتز حي الأتراك، بمدينة تيارت، صبيحة الخميس بحدود الساعة التاسعة صباحا، على وقع جريمة قتل شنيعة راحت ضحيتها طفلة لم تتجاوز التسع سنوات من عمرها، بعد تعرضها لطعنات قاتلة على مستوى الرقبة، فيما أصيبت والدتها بجروح بأنحاء متفرقة من جسدها بسبب الاعتداء الذي تعرضت له عائلة “مجاهد” بمنزلها في غياب ربّ الأسرة وشقيقتي الطفلة القتيلة، اللتين تكبرانها سنا. وقام الجناة بكسر باب المنزل، حسب ما استقته “الشروق” من محيط مسرح الجريمة.

الحادثة هذه زرعت الرعب والخوف بنفوس المواطنين على مستوى حي الأتراك، وهو حي جديد يضم في مجمله أزيد من 2000 وحدة سكنية اجتماعية تم توزيعها منذ سنوات قليلة، وقد فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا حول خلفيات الحادث ولكشف هويات الفاعلين والمتورطين في هذه الجريمة البشعة.

“الشروق” تنقلت إلى الحي الذي وقعت به الجريمة، حيث لاحظنا التواجد الكثيف للمواطنين المندهشين من هذه الحادثة وهي أول حادثة يشهدها الحي بمثل هذه البشاعة، وقد رفض القاطنون بجوار العمارة التي وقعت بها الجريمة التصريح للشروق، كون بعض الأخبار تفيد بتسلل مجموعة من الأشخاص لمنزل الضحية وبرفقتهم سيدة، وهو ما تحقق فيه المصالح الأمنية.

للإشارة، فإن حالة الخوف والرعب التي عاشها سكان العمارة كانت بسبب الصراخ المنبعث من بيت الضحية وطلب النجدة، هذه الحادثة تعيد للأذهان حادثة مقتل ثلاثة أفراد من أسرة واحدة بحي طريق البيضاء بوسط مدينة تيارت، بعدما هاجم شخص بيت صهره، حيث قتله، ثم قام بالإجهاز على زوجته السابقة وابنته، فيما أصيبت حماته بجروح تم نقلها على إثرها لمستشفى يوسف الدمرجي لتلقي العلاج، مثل هذه الحوادث باتت تثير الرعب خاصة أن المتورطين فيها هم من محيط العائلة فقط، ما يسهل على مصالح الأمن تحديد هوية المجرمين بظرف وجيز، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات حول مقتل الطفلة ذات التسع سنوات بحي الأتراك صبيحة الخميس.