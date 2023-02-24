بوقرة في طريقه لخوض تجربة أخرى بعيدا عن الخضر

تلقى عروضا من المنتخب الليبي وعديد الأندية

كشف صالح باي عبود، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن حقيقة تعثر مفاوضات تجديد عقد مجيد بوقرة، مدرب المنتخب الجزائري للمحليين. وكانت عدة تقارير، قد أكدت أن بوقرة، في طريقه لخوض تجربة تدريبية جديدة رفقة أحد الأندية العربية، بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

وقال عبود في تصريحات صحفية: “مجيد بوقرة إطار من إطارات الاتحادية الجزائرية، وهو في خدمة الكرة الوطنية، وبالتالي قد تسند له أي مهمة”. وأضاف: “لحد الآن لا يوجد أي جديد بشأن تجديد عقد مجيد وجهازه المعاون، وكل شيء متوقف، وبالتالي، علينا أن ننتظر ما سيحدث في المستقبل”.

مصدر مقرب من “الشروق”، أكد أن بوقرة طلب مهلة للتفكير في عرض الفاف، لكنه اقتنع بأنه يريد خوض تجربة تدريبية أخرى مع نفس الطاقم الذي يعمل معه، وهم الثنائي كريم مطمور وجمال مصباح، في حين سيبقى مدرب الحراس بن حمو مع طاقم جمال بلماضي.

الناطق الرسمي باسم اتحاد الكرة، قال إن مشاركة المنتخب الجزائري لأقل من 23 عاماً، في اللقاء الأخير، المؤهل لبطولة أمم أفريقيا، ضد منتخب غانا، لم يتم تحديد موعدها لحد الآن. وختم: “لا يمكن أن نتحدث عن مواجهة المنتخب الغاني، والاتحاد الجزائري لم يتلق أية مراسلة من الكاف، ترسم قرار إقصاء منتخب الكونغو، وتأهيله لخوض المباراة الفاصلة”.

وفي نفس السياق، أكد مصدر مقرب من مجيد بوقرة لـ”الشروق” أن الأخير يكون قد قرر رسميا مغادرة منتخب المحليين وخوض تجربة أخرى، سواء في البطولة الجزائرية، حيث كان قد تلقى عديد العروض من أندية محلية، أم تدريب أحد المنتخبات، حيث تلقى عرضا لتدريب المنتخب الليبي، لكنه ما زال قيد الدراسة، أو العمل في أحد الأندية الخليجية، خاصة وأنه حقق نتيجة إيجابية مع المنتخب المحلي، حيث توج معه بكأس العرب بقطر سنة 2021، ووصل معه إلى نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي لعبت بالجزائر من 13 جانفي إلى الرابع من فيفري المنصرم.