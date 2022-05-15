مجيد بوقرة يدعو الجماهير الجزائرية إلى فتح صفحة جديدة مع الخضر

فيما أكد تقدم التحضيرات لـ "الشان" بشكل جيد

دعا صخرة دفاع المنتخب الوطني سابقا، مجيد بوقرة، الجماهير الجزائرية إلى نسيان خيبة المنتخب الوطني في التأهل إلى مونديال قطر، وفتح صفحة جديدة لدعم أشبال جمال بلماضي في الاستحقاقات القادمة لتحقيق المزيد من الانجازات لكرة القدم الجزائرية.

وصرح بذلك لوسائل الإعلام على هامش حضوره مباراة إياب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين وفاق سطيف والأهلي المصري، يوم أول أمس، بملعب 5 جويلية الأولمبي وقال: “عدم التأهل إلى المونديال كانت صدمة لنا وللجمهور الجزائري الذي لم يكن ينتظر ذلك، والآن يجب علينا فتح صفحة جديدة والالتفات للأمام من أجل التألق في الاستحقاقات القادمة”.

وأضاف “الماجيك” أنها ليست المرة الأولى التي يعيش فيها الخضر والجماهير الجزائرية مثل هذه الوضعيات الصعبة مستدلا بالتجارب السابقة. وقال: “لقد سبق لنا أن عشنا نفس الوضعية مع خاليلوزيتش وغوركوف وبلماضي، وفي كل مرة تمكنا من الوقوف على أرجلنا”.

من جهة ثانية، كشف الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن آخر المستجدات التي تتعلق بتحضيرات المنتخب الوطني للاعبين المحليين، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا الخاصة باللاعبين الذين ينشطون بالبطولة الوطنية في القارة السمراء، المقررة في شهر جانفي من العام المقبل بالجزائر.

وأوضح بوقرة أن التحضيرات متواصلة لتنظيم دورة ودية بالجزائر خلال شهر جوان القادم، ستعرف مشاركة 3 أو 4 منتخبات يجري الاتصال معها. وقال: “نحن نعمل بجهد لتنظيم دورة ودية بالجزائر خلال شهر جوان القادم، وهي المحطة التي نعول عليها كثيرا للتقدم في تحضيراتنا لكأس أمم إفريقيا الخاصة باللاعبين المحليين، التي سنستضيفها في مطلع العام القادم”. مضيفا: “الاتصالات جارية مع أربعة منتخبات للمشاركة في هذه البطولة الودية المصغرة، وهي مالي والكونغو- الديمقراطية والسنغال والنيجر، التي أعطت موافقتها المبدئية على دعوتنا”.

إلى ذلك، تحدث مجيد بوقرة عن الصعوبات التي يواجهها لضبط لائحة اللاعبين الذين سيشاركون في “الشان”، بالنظر لعدة عوامل منها احتراف بعض الأسماء في الخارج، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه وضع استراتيجية لمواجهة ذلك. وقال: “إن هذه البطولة “الشان” هي خاصة مئة بالمائة باللاعبين الذين ينشطون في البطولات المحلية في القارة، وممنوع الاعتماد فيها على اللاعبين المحترفين في أوروبا، ومن الصعوبات التي نواجهها في ضبط قائمة معينة من اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة هي حصر المشاركة على اللاعبين المحليين وفقط”. مشيرا: “لقد وضعت إستراتيجية خاصة بنا للتحضير جيدا للبطولة الإفريقية بالعمل مع عدد أكبر من اللاعبين بحيث استدعي في كل معسكر لاعبين جدد، وهذا لتحضيرهم لأخذ مكانهم في المنتخب في حالة احتراف أي عنصر من عناصرنا في البطولات الأوربية وهو أمر وارد جد، مثلما يحدث معنا في كل سنة وهو شيء إيجابي وجميل للكرة الجزائرية”.