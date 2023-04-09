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الجزائر

محادثات بين الرئيس تبون ونظيره الإيراني حول الوضع في فلسطين

الشروق أونلاين
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محادثات بين الرئيس تبون ونظيره الإيراني حول الوضع في فلسطين
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الإيراني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، هنّأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وحسب بيان للرئاسة، فقد هنأ الرئيس تبون بدوره الرئيس والشعب الإيراني بالمناسبة ذاتها. قبل أن استعرض الرئيسان “العلاقات الثنائية”.

واتفق الطرفان في هذا السياق، على دعم علاقات التعاون بين البلدين، وتقويتها في المجالين السياسي والاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين”.

كما ناقش قائدا البلدين:

الوضع الراهن في دولة فلسطين المحتلة. وما يجري فيها من تعدّ وعدوان، لا سيما في الضفة الغربية والقدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما تتعرض له من تدنيس، واستفزاز صارخ، لمشاعر مليار ونصف المليار من المسلمين وفي شهر رمضان الفضيل.

واتفق الرئيس تبون مع نظيره الإيراني خلال حديثهما “مبدئيا، على تبادل الزيارات بينهما مستقبلا”، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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