محادثات بين الوزير الأول ونائب رئيس مجلس السيادة للسودان (فيديو)

على هامش مشاركته في أشغال القمة الروسية-الإفريقية

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بسانت بطرسبورغ، مع نائب رئيس مجلس السيادة لجمهورية السودان مالك عقار .

وأفاد بيان مصالح وزير الأول أنّ هذه المحادثات كانت على هامش مشاركة الوزير الأول في أشغال القمة الروسية-الإفريقية الثانية. المنعقدة بسانت بطرسبورغ، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتطرق الطرفان إلى “فرصة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وتبادل الرؤى حول الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة التي يعرفها السودان”.