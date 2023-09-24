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الجزائر

محادثات بين الوزير الأول ووزير الزراعة الأردني (فيديو)

الشروق أونلاين
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محادثات بين الوزير الأول ووزير الزراعة الأردني (فيديو)
جانب من المحادثات

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأحد، مع وزير الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية خـالـد موسـى شحادة الحنيفـات، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وتطرق الطرفان إلى “واقع وآفاق العلاقات الثنائية على ضوء الديناميكية الجديدة التي تطبع العلاقات بين البلدين في شتى المجالات بفضل توجيهات قائدي البلدين”.

كما أكدا “على إرادتهما المشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية من خلال تمكين الفرص الاستثمارية، بما في ذلك في المجال الفلاحي، وتنشيط آليات التعاون الثنائي”.

وحضر اللقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

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