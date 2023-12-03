محادثات بين بوغالي والأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب إفريقيا

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد، محادثات مع الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا فيكيل باليلا.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المجلس الشعبي الوطني حسب البيان، حيث أكد بوغالي على “ضرورة رفع التحديات التي تواجهها القارة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن، الغذاء، الطاقة والمناخ من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعوب الإفريقية”.

وأوضح رئيس المجلس أن “البرلمان الجزائري على استعداد تام لتوطيد علاقات التعاون الثنائي من خلال تقاسم الخبرات وتبادل الوفود البرلمانية”.

كما نوه بوغالي “بتناسق المواقف بين الجزائر وجنوب إفريقيا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

“وركز بشكل خاص على ضرورة العمل لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره، وفقا للقرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة”.

واستعرض بوغالي “مواقف الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، كما تطرق إلى القضايا المتعلقة بترقية السلم والأمن والاستقرار في افريقيا، وكذا محاربة الإرهاب والتطرف العنيف”.

من جهته، جدد باليلا “حرص بلاده على ترقية التعاون على الصعيد البرلماني، ودعمها اللامشروط للقضايا العادلة في العالم كقضية الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”.

وأشار فيكيل باليلا إلى أن “بلاده قررت إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصحراء الغربية، مؤكدا استعدادها لبذل جهود حثيثة لتمكين شعب آخر مستعمرة في إفريقيا من حقه في تقرير مصيره”.