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الجزائر

محادثات بين عطاف ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي

الشروق أونلاين
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محادثات بين عطاف ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي
ح.م

استُقبل وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي، العقيد مالك دياو، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة فإن المحادثات، التي جرت بحضور مجموعة من النواب الماليين الأعضاء في المجلس، تمحورت حول العلاقات الثنائية و آفاق تعزيزها.

وأضاف البيان “لا سيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية، وتكثيف التبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين على مختلف المستويات، “للمساهمة كرافد هام في استكشاف وتحقيق الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-المالية”.

كما تناول الطرفان “دور المجلس الانتقالي في تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية الحالية، فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وتطرق الطرفان كذلك إلى الحالة السائدة على الصعيد الإقليمي ودور لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) في مواجهة التهديدات التي يشكلها انتشار آفتي الارهاب والجريمة الدولية المنظمة في المنطقة”، حسب ما أورده ذات البيان.

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