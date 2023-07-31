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العالم

محادثات بين عطاف ونظيرته التنزانية حول الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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محادثات بين عطاف ونظيرته التنزانية حول الصحراء الغربية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين، نظيرته التنزانية سترجومينا تاكس، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الوزيران عديد القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الصعيدين القاري والدولي.

حيث تطرق الطرفان على وجه الخصوص إلى تطورات الأزمة في النيجر، والوضع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة، إلى جانب قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

كما تناول الجانبان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على إفريقيا، لاسيما فيما يتعلق بتهديد الأمن الغذائي والطاقوي لدول القارة.

ويترأس عطاف يوم الثلاثاء مناصفة مع نظيرته التنزانية، أشغال الدورة الخامسة للّجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

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