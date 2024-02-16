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محادثات بين عطاف ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا       

الشروق أونلاين
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محادثات بين عطاف ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا       
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا ناليدي باندور.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية “على هامش مشاركته في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيّد أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، ناليدي باندور”.

وأضاف البيان أنه خلال هذه المحادثات “بحث الطرفان تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونوّها بتكامل المساعي القضائية لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مع جهود الجزائر الدبلوماسية الحثيثة بمجلس الأمن الأممي بغرض تفعيل التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة وتحقيق الأهداف المشتركة المُتمثلة في وقف العدوان الصهيوني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة بدون أية عراقيل والدفع إلى تسوية دائمة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية”.

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