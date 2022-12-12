محادثات بين مخابرات تركيا وسوريا حول إعادة اللاجئين السوريين

تجري المخابرات التركية محادثات مع نظيرتها في سوريا، حول إعادة اللاجئين السوريين، حسب ما أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الإثنين.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها وزير الخارجية التركي أمام البرلمان، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقال تشاووش أوغلو في كلمته: “مستعدّون للعمل والتعاون مع الجانب السوري، في مجالات مكافحة الإرهاب. وللمضي قدما بالعملية السياسية في سوريا، وعودة اللاجئين”.

وتابع أوغلو يقول:”نحن نتواصل مع النظام السوري عن طريق أجهزة المخابرات”. وهو ما كان قد أكده الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق، حسب مصادر إعلامية.