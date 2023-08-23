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الجزائر

محادثات ثنائية بين بن عبد الرحمان والوزير الأول الصحراوي

الشروق أونلاين
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محادثات ثنائية بين بن عبد الرحمان والوزير الأول الصحراوي
أيمن بن عبد الرحمان والوزير الأول الصحراوي

أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، بقصر الحكومة، محادثات ثنائية مع الوزير الأول للصحراء الغربية بشرايا حمودي بيون. 

وعبر الوزيران حسب بيان مصالح الوزير الأول عن “ارتياحهما للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكدا إرادتهما الراسخة لمواصلة التعاون الثنائي وتطويره في شتى المجالات”.

واستعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مع نظيره الصحراوي آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على كل المستويات، حسب المصدر نفسه.

وأكد بن عبد الرحمان “موقف الجزائر الثابت والداعم لنضال الشعب الصحراوي من أجل تكريس حقه في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.

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