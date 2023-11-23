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الجزائر
تعزيز التنسيق البيني حول الملف الليبي..

محادثات ثنائية بين عطاف ونظيره من جمهورية الكونغو

الشروق أونلاين
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محادثات ثنائية بين عطاف ونظيره من جمهورية الكونغو

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الخميس، بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية مع نظيره من جمهورية الكونغو. جون كلود جاكوسو. 

جاء ذلك على هامش أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مجموعة العشرة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن، حسبما أفاد به بيان الخارجية الجزائرية.

وقد تطرق الطرفان إلى “علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وآفاق تعزيز التنسيق البيني في إطار اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى. المكلفة بملف المصالحة الوطنية في دولة ليبيا والتي ترأسها جمهورية الكونغو”.

ويشارك وزير الخارجية أحمد عطاف، يوم الجمعة القادم، بمدينة أويالا، بغينيا الاستوائية، في القمة الخامسة لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي. ممثلا لرئيس الجمهورية.

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