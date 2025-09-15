محادثات ثنائية لعطاف مع رئيس الوزراء القطري ووزير خارجية العراق

أجرى وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطاف، صبيحة الإثنين بالدوحة، محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، وذلك قُبيل افتتاح أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وحسب بيان للخارجية، جدد عطاف التعبير عن تضامن الجزائر التام مع دولة قطر على إثر العدوان الاسرائيلي الذي تعرضت له، كما استعرض معه المساعي الدبلوماسية التي تمت بالتنسيق بين الطرفين على مستوى مجلس الأمن الأممي في أعقاب هذا العدوان.

وعلى الصعيد الثنائي، بحث الطرفان مختلف جوانب علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين، مشيدين بالمستوى الرفيع الذي بلغته بفضل العناية السامية التي تحظى بها من لدن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. يضيف البيان.

من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية عطاف، محادثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، السيد فؤاد حسين.

وسمح اللقاء باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تجمع بين الجزائر والعراق، ومناقشة التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في خضم استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتواصل الاعتداءات الاسرائيلية متعددة الجبهات على دول المنطقة.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، وبصفته مُمثلا خاصا، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بُغية المُشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المقرر انعقادها الإثنين.

وستُخصص القمة لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، حيث يُنتظر أن تُشكل الأشغال فُرصة مُتجددة للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل التداول حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الموقف الجماعي بشأنها.