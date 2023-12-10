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الجزائر

عطاف يشارك في أشغال الدورة الـ21 لمنتدى الدوحة

الشروق أونلاين
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عطاف يشارك في أشغال الدورة الـ21 لمنتدى الدوحة
مشاركة عطاف في أشغال الدورة الـ21 لمنتدى الدوحة

شارك وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، يوم الأحد، في أشغال الدورة الـ21 لمنتدى الدوحة، ممثلا لرئيس الجمهورية، وهي الدورة التي تنعقد تحت شعار “بناء مستقبل مشترك”.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حسب بيان الخارجية الجزائرية “مشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث أبلغه الوزير أحمد عطاف تحيات أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، وتمنياته بالنجاح لأشغال منتدى الدوحة”.

“في بلورة أفكار بناءة تسهم في تمكين المجموعة الدولية من تجديد التزامها بمبادئ وأسس العمل الدولي متعدد الأطراف، في مواجهة التحديات الراهنة التي تفرضها الانقسامات والتصدعات المتزايدة على مختلف الأصعدة”.

وتركزت النقاشات في اليوم الأول من المنتدى حول القضية الفلسطينية”، وذلك في سياق “تواصل العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة”.

“وما تمليه هذه المرحلة من ضرورة تكثيف الضغوط من أجل حمل مجلس الأمن الأممي وباقي الهيئات الدولية على الاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها”، يضيف بيان الخارجية”.

وذلك “من أجل وقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وحماية الفلسطينيين وتمكينهم من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر يستقبل عطاف

استقبل  رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الوزير عطاف، الذي نقل إليه تحيات الوزير الأول نذير العرباوي.

واستعرض الطرفان “علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-القطرية واللجنة الثنائية للمشاورات السياسية”.

كما ناقش عطاف ونظيره القطري “تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وما أفرزته النقاشات في منتدى الدوحة من أفكار تؤكد حتمية التعامل مع هذه الأزمة في إطارها الأوسع”.

وذلك “عبر التصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حتمية التسريع في إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته”، حسب بيان الخارجية.

رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني يشيد بمواقف الجزائر الثابتة

أشاد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، “بمواقف الجزائر الثابتة وبتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني”.

“وبالخصوص في ظل الظروف الراهنة التي تؤكد من جديد على وجاهة المساعي التي بادر بها رئيس الجمهورية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

كما أكّد الطرفان على “ضرورة استكمال هذا المسار لرصّ الصف الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ظلم وعدوان وإجهاض المخططات العبثية التي تستهدف تشويه ووأد قضيته”.

محادثات ثنائية بين عطاف ونظيره الأردني حول القضية الفلسطينية

أجرى وزير الخارجية أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تطرق خلالها الطرفان إلى تطورات العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

“وآفاق تكثيف الجهود العربية وتعزيزها نصرة للقضية الفلسطينية أمام تنكّر المجتمع الدولي لمبادئه وإخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته”.

كما تناول الطرفان ”العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التنسيق البيني تحضيراً للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تشمل زيارات رسمية على أعلى مستوى”.

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