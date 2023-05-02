محادثات جزائرية أردنية حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية اللواء يوسف أحمد الحنيطي.

ويقوم اللواء يوسف أحمد الحنيطي، بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الزيارة تعد فرصة مواتية للعمل من أجل الدفع بالتعاون العسكري المشترك إلى أرقى المستويات وبما يعود بالفائدة على الطرفين. يضيف البيان.

كما نوه الفريق أول بعلاقات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين التي يطبعها التفاهم المتبادل وتتجسد من خلال عدة مجالات، وفقا للإرادة العازمة التي تحدو السلطات العليا للبلدين.

من جهته عبر اللواء، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية عن سعادته بزيارة الجزائر، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وهو ما انعكس على مستوى التعاون العسكري بين جيشي البلدين على أكثر من صعيد.