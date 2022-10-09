محادثات جزائرية ألمانية حول مشاريع في الطاقة المتجددة

تابحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة السفيرة الألمانية واقع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة لاسيما الطاقات المتجددة.

وحسب بيان للوزارة فقد استقبل عرقاب، الأحد السفيرة الألمانية بالجزائر، إليزابيث وولبرز. حيث ناقش الطرفان، خلال هذا الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة، ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

كما عبرا الطرفان عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، والانتقال والكفاءة الطاقوية. يضيف البيان.

من جانبه، سلط وزير الطاقة والمناجم الضوء على العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة وتطرق إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات، لا سيما في مجالات المحروقات وكذلك تطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة. يؤكد المصدر ذاته.