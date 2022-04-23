محادثات جزائرية أمريكية حول ملفي أوكرانيا وليبيا

استقبل مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليت سفير الجزائر لدى الولايات المتّحدة أحمد بوطاش، للحديث حول ملفي أوكرانيا وليبيا.

وقال شوليت في تغريدة على تويتر صباح السبت، إنّه تطرق في محادثته مع السفير الجزائري إلى الأزمة في أوكرانيا، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات في ليبيا.

وعيّن أحمد بوطاش سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية لدى الولايات المتحدة، شهر أكتوبر الماضي.

الولايات المتحدة تلغي تحذير رعاياها من السفر إلى الجزائر

في 19 أفريل، راجعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى التنبيه المتعلّق بالسفر إلى الجزائر، من المستوى الرابع إلى المستوى الثاني.

ويأتي هذا بالتزامن مع تراجع حدّة تفشي وباء كورونا في البلاد.

ويتكوّن سلّم التنبيه الأمريكي بخصوص سفر الرعايا الأمريكيين إلى مختلف دول العالم، من أربعة مستويات بالشكل التالي:

المستوى الرابع: لا تسافر،

// الثالث: إعادة النظر في السفر،

// الثاني: السفر مع توخّي المزيد من الحذر،

المستوى الأول: السفر مع اتباع الاحتياطات العادية.

ونشرت السفارة الأمريكية على صفحاتها الاجتماعية، مراجعة الخارجية لمستوى التنبيه الخاصّ بالسفر إلى الجزائر. وأرفق المنشور بصورة للسفيرة من إحدى خرجاتها السياحية في جنوب البلاد.