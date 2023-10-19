محادثات جزائرية إيرانية حول العدوان الصهيوني على غزة

تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسين أمير عبد الله يان.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال الاتصال “مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة”.

وقد أكد الطرفان “ضرورة تحرك الهيئات الدولية بصفة استعجالية، لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له”.

كما شددا على “حتمية معالجة جذور الصراع برمته. عبر إطلاق عملية سياسية جدية، تفضي إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه”، يضيف البيان.