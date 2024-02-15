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الجزائر

محادثات جزائرية إيرانية حول تطورات حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية إيرانية حول تطورات حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني
أرشيف
لقاء سابق بين الوزيرين

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد الله يان.

وتناولت المحادثات بين الوزيرين، حسب بيان للخارجية، تطورات حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تطرق الاتصال في ذات السياق إلى “جهود التعبئة الدبلوماسية التي تقوم بها الجزائر لصالح القضية الفلسطينية، في إطار مجلس الأمن الأممي”.

وتحدث الطرفان أيضا حول “سبل تعزيز العلاقات الثنائية، في أفق التحضير للاستحقاقات رفيعة المستوى بين البلدين، على المدى القريب”، يضيف البيان.

ودعت الجزائر في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. تنفيذا لتدابير محكمة العدل الدولية إزاء عدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في القطاع.

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمار بن جامع، في كلمته خلال الاجتماع، إن”قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب انتهى دون رجعة”.

وتمّ تنظيم الاجتماع بدعوة من الجزائر. لإعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني في  عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

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