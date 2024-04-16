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محادثات جزائرية برتغالية وهذه تفاصيلها

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية برتغالية وهذه تفاصيلها

 أجرى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع سفير الجمهورية البرتغالية، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو.

وتمحورت هذه المحادثات، وفق بيان مصالح الوزير الأول، حول تقييم العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية، على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة من أجل تعزيز شراكة اقتصادية مثمرة بين البلدين، تنفيذا لمخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال في ماي 2023.

كما تناولت المحادثات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

للإشارة، فان فقد استقبل الوزير الأول، نذير العرباوي، سفير الجمهورية البرتغالية، لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، اليوم بقصر الحكومة، حيث أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائ.

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