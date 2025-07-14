محادثات جزائرية–بلجيكية لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، الإثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا ماكسيم بريفو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان للخارجية، أجرى عطاف محادثات على إنفراد مع نظيره البلجيكي أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وسمحت المحادثات باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سبل الدفع بها إلى آفاق أسمى تتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها.

كما اتفق الطرفان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تكفل إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي لا سيما من خلال تنشيط آليات المتابعة ومراجعة الإطار القانوني وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال بغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية على غرار الطاقات المتجددة والنقل والمناجم والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية.

علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كان لها حيزا من النقاش، حيث تطرق الطرفان إلى الجهود المشتركة الرامية لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو – متوسطي.

وفي الأخير، تبادلا الطرفان الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وعلى وجه الخصوص المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية والتطورات التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وكذا الحرب الروسية – الأوكرانية.