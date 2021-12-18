محادثات جزائرية تركية حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الجمعة، جلسة عمل مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الطرفين اتفقا على ضرورة تكثيف العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول مخرجات الاجتماع الجاري باسطنبول.
كما تباحث الطرفان في القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة الأورومتوسطية وبعض القضايا الإفريقية الراهنة.
✅ في أعقاب الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الثالثة للتعاون الإفريقي-التركي المرتقبة غدا باسطنبول، عقد وزير الشؤون الخارجية @Lamamra_dz جلسة عمل مع نظيره التركي @MevlutCavusoglu، تناولت العلاقات الثنائية بين #الجزائر و #تركيا والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/GN6yMtYcAF
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 17, 2021