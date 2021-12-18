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الجزائر

محادثات جزائرية تركية حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية تركية حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
ح.م
لعمامرة رفقة شاويش أوغلو

عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الجمعة، جلسة عمل مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن الطرفين اتفقا على ضرورة تكثيف العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادلا وجهات النظر حول مخرجات الاجتماع الجاري باسطنبول.

كما تباحث الطرفان في القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة الأورومتوسطية وبعض القضايا الإفريقية الراهنة.

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