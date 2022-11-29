محادثات جزائرية تنزانية حول تعزيز التعاون العسكري

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية، حيث تحادث الطرفان حول تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول جاكوب جون مكوندا، قائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره قادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرون مركـزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري التنزاني، تطرق الطرفان إلى التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبادلا وجهات النظر حول السبل الملائمة للتعامل مع مختلف التهديدات، وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وفي كلمة له، أكد الفريق أول شنقريحة أن العمل بين الجانبين ينبغي أن يرتكز على إرساء وتطوير تعاون مستدام، قائم على الثقة المتبادلة، يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة، ويرمي إلى تعزيز التشاور بين الجيشين.

الفريق أول أكد أيضا على استعداد بلادنا لتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب، معربا عن الرغبة الصادقة في توحيد الجهود من أجل بلوغ تعاون يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الصديقين، لاسيما في مجال بعث مبادرات السلم والأمن في القارة الإفريقية. يضيف المصدر ذاته.

من جهته، عبر قائد قوة الدفاع الشعبية التنزانية عن سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة تباحث مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والقارية، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين الجانبين، مما يمهد لتعاون بناء ومفيد للطرفين مستقبلا.