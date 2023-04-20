محادثات جزائرية دنماركية حول مشاريع الطاقات المتجددة

اتفق الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، مع سفيرة الدنمارك بالجزائر، فانيسا فيغا ساينز، على تنظيم لقاءات دورية وورشات عمل مع خبراء دنماركيين في مجال الطاقات المتجددة من أجل تبادل الخبرات.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس المدير العام للسفيرة، الأربعاء، في إطار تنفيذ برنامج التعاون المؤسساتي بين الجزائر ومملكة الدنمارك في المجال الطاقوي، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وناقش الطرفان في هذا اللقاء عدة مواضيع من شأنها “تعزيز الشراكة والتعاون بين سونلغاز والشركات الطاقوية الدنماركية، خاصة فيما يخص تعزيز الفاعلية الطاقوية ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة الكهربائية”.

كما بحث الطرفان “فرص مشاركة الشركات الدنماركية في تنفيذ مشروع الـ 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة، مع إمكانية الاستعانة بخبرة مملكة الدنمارك فيما يخص انتاج الكهرباء عن طريق الرياح”.

وفي اليوم نفسه، استقبل عجال وفدا عن تجمع الطاقة الشمسية “سولار انرجي كلتسر” يتكون من رئيس مجلس إدارته، مهدي بن ديمراد, ومديره العام، بوخالفة يايسي.

وتم خلال اللقاء الذي جرى على مستوى المديرية العامة للمجمع العمومي بحضور عدد من اطاراته المسيرة، بحث سبل وآفاق التعاون بين سونلغاز وتجمع “سولار انرجي كلتسر” فيما يتعلق بمشاريع الطاقات المتجددة.

وناقش الطرفان تعزيز فرص الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بما فيها مشروع البرنامج الوطني 15 ألف ميغاوات.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المدير العام على “الدور الذي تلعبه سونلغاز كقاطرة لترقية الادماج الوطني”، مؤكدا أن “المجمع سيواصل مجهوداته لإنجاح هذا البرنامج الوطني الطموح”، وفقا للبيان ذاته.