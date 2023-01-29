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اقتصاد

محادثات جزائرية روسية حول الصناعة الميكانيكية

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية روسية حول الصناعة الميكانيكية
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، نائب وزير الصناعة والتجارة لفيدرالية روسيا، فازيلي أوسماكوف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزراة الصناعة أن الطرفين بحثا العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وروسيا حيث أكدا إرادة البلدين في تعزيزها لاسيما في المجال الصناعي.

كما تطرق المسؤولان،في هذا الخصوص، إلى المجالات والفروع الصناعية التي تشكل فرصا للتعاون والشراكة الثنائية المثمرة على غرار الصناعات الميكانيكية، الصناعات الصيدلانية، والصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية.

وأضاف البيان أن الوزير زغدار أعطى لمحة عن المنظومة التشريعية الجديدة المؤطرة للاستثمار في الجزائر وما تتيحه من امتيازات وتحفيزات لإقامة استثمارات محلية وأجنبية.

ومن جانبه، أبدى أوسماكوف اهتمام العديد من مؤسسات بلاده بتجسيد شراكات مثمرة في الجزائر.

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