محادثات جزائرية روسية لتعزيز استغلال الموارد المنجمية
استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني،اليوم الأربعاء، بمقر المجمع، وفدًا عن شركة VESNA، الفرع التابع للمجمع الحكومي الروسي غازبروم، برئاسة المدير العام للشركة ستانيسلاف خومينكو، بحضور إطارات من الجانبين.
وخلال اللقاء، قدّم سلطاني عرضًا شاملاً حول نشاطات مجمع سونارم وفروعه، مبرزًا دوره في تطوير القطاع المنجمي، ومؤكدًا انفتاح المجمع على شراكات مثمرة تعود بالفائدة على الطرفين.
ومن جانبه، عبّر الوفد الروسي عن اهتمامه الكبير بالتعاون مع سونارم، مشيرًا إلى تطلعه لتوسيع التعاون مستقبلاً في مجالات متعددة، خاصة في الدراسات، الاستغلال، والحلول الرقمية، لما تمثله من قيمة مضافة في تطوير القطاع المنجمي.
وعقد بعدها إطارات الجانبين جلسة عمل جرى خلالها استعراض خبرات المؤسسة الروسية في مجال المرافقة الرقمية والتحكم عن بُعد، مقابل تقديم شروحات من مسؤولي سونارم حول نشاطات المجمع عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، مع التركيز على أهمية التحويل والتثمين في استغلال الموارد المنجمية.
وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على برمجة محادثات مستقبلية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من أجل تعميق النقاش وتكثيف التنسيق بما يمهّد لإبرام اتفاقات عملية خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر شركة غازبروم الروسية، أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي في العالم، تأسست عام 1989 عقب تحويل وزارة صناعة الغاز في الاتحاد السوفيتي إلى شركة مساهمة مع احتفاظها بجميع أصولها. يقع مقرها الرئيسي في موسكو وتسيطر الدولة الروسية على غالبية أسهمها.
وتمثل غازبروم نحو 17% من الإنتاج العالمي للغاز، وتمتلك أكبر شبكة نقل للغاز في العالم تمتد لأكثر من 158 ألف كيلومتر، إضافة إلى مشاريع كبرى مثل خطي “التدفق الشمالي” و”التدفق الجنوبي”. كما تنشط في مجالات أخرى تشمل النفط، والتمويل، والإعلام، والطيران، ما يجعلها إحدى أبرز ركائز الاقتصاد الروسي بمساهمة وصلت إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عام 2011.
وتعتمد الشركة بشكل رئيسي على حقول الغاز في غرب سيبيريا، مع خطط لتوسيع نشاطها في شبه جزيرة يامال، وتواصل تعزيز حضورها العالمي باعتبارها من أكبر المجموعات الطاقوية في العالم.
ويذكر أن مجموعة غازبروم الروسية تتمتع بخبرة واسعة في تقديم حلول رقمية متقدمة للشركات المنجمية، تشمل الدراسات، المراقبة الرقمية، والتحكم عن بُعد، وهو ما يعزز فرص تطوير استغلال الموارد المنجمية داخل مجمع سونارم.