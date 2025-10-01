محادثات جزائرية روسية لتعزيز استغلال الموارد المنجمية

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونارم، بلقاسم سلطاني،اليوم الأربعاء، بمقر المجمع، وفدًا عن شركة VESNA، الفرع التابع للمجمع الحكومي الروسي غازبروم، برئاسة المدير العام للشركة ستانيسلاف خومينكو، بحضور إطارات من الجانبين.

وخلال اللقاء، قدّم سلطاني عرضًا شاملاً حول نشاطات مجمع سونارم وفروعه، مبرزًا دوره في تطوير القطاع المنجمي، ومؤكدًا انفتاح المجمع على شراكات مثمرة تعود بالفائدة على الطرفين.

ومن جانبه، عبّر الوفد الروسي عن اهتمامه الكبير بالتعاون مع سونارم، مشيرًا إلى تطلعه لتوسيع التعاون مستقبلاً في مجالات متعددة، خاصة في الدراسات، الاستغلال، والحلول الرقمية، لما تمثله من قيمة مضافة في تطوير القطاع المنجمي.

وعقد بعدها إطارات الجانبين جلسة عمل جرى خلالها استعراض خبرات المؤسسة الروسية في مجال المرافقة الرقمية والتحكم عن بُعد، مقابل تقديم شروحات من مسؤولي سونارم حول نشاطات المجمع عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، مع التركيز على أهمية التحويل والتثمين في استغلال الموارد المنجمية.

وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على برمجة محادثات مستقبلية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من أجل تعميق النقاش وتكثيف التنسيق بما يمهّد لإبرام اتفاقات عملية خلال الفترة المقبلة.