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الجزائر

محادثات جزائرية سعودية حول تعزيز العلاقات وقضايا راهنة

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية سعودية حول تعزيز العلاقات وقضايا راهنة
ح.م
جانب من المحادثات بين لعمامرة وبن فرحان

تحتضن الجزائر، الخميس، الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي، بين الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية، تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين، لبحث العلاقات الثنائية وكذا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية: أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: سيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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