محادثات جزائرية سعودية حول تعزيز العلاقات وقضايا راهنة
تحتضن الجزائر، الخميس، الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي، بين الجمهورية الجزائرية والمملكة العربية السعودية، تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين، لبحث العلاقات الثنائية وكذا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية: أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، الأربعاء، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء الأربعاء إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.
📌 أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة @Lamamra_dz، محادثات ثنائية مع نظيره السعودي، سمو الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل مساء اليوم إلى الجزائر في زيارة عمل تأتي في إطار الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين 🇩🇿🤝🇸🇦.@KSAMOFA pic.twitter.com/ML7C23u942
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) May 18, 2022
وأضاف: سيسمح اجتماع هذه الآلية الهامة يوم الخميس تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين باستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبحث آفاق تعزيزها، فضلا عن تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول أبرز القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
#الجزائر | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجزائر pic.twitter.com/K7rntE9hT7
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 18, 2022
وقد أقام معالي وزير الخارجية الجزائري مأدبة عشاء على شرف سمو وزير الخارجية والوفد المرافق له، وكان سمو وزير الخارجية قد وصل إلى العاصمة الجزائرية في وقت سابق اليوم pic.twitter.com/aUxhECHJkp
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 18, 2022