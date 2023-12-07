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الجزائر

محادثات جزائرية-صينية في مجال الطاقة النووية

الشروق أونلاين
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محادثات جزائرية-صينية في مجال الطاقة النووية
وزير الطاقة والرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية CNNC

تحادث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، يوم الخميس، مع الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية الصينية للصناعة النووية CNNC يو جيانفنغ والوفد المرافق له. 

وتركزت المحادثات حسب بيان الطاقة الجزائرية “على حالة علاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية (COMENA) والشركة الصينية سي.إن.إن.سي”.

وذلك في “مجال الطاقة النووية واستخداماتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية وآفاق تطويرها”، يضيف البيان.

وناقش الطرفان “الموضوعات المتعلقة بتطوير التعاون، خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإجراءات التصوير التشخيصي، وكذلك إنتاج النظائر المشعة في الجزائر”.

“والتي تستخدم في الصناعة والزراعة والطب على غرار تشخيص الأمراض وعلاج بعضها على غرار الأورام السرطانية، وجله في إطار توجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي”.

واتفقا الجانبان الجزئاري والصيني على “تكوين فريق عمل يظم خبراء من محافظة الطاقة الذرية والشركة الصينية من أجل وضع خطة عمل واضحة المعالم للتعاون”.

وذلك “وفق معطيات حالات الاستخدام الحالي في الجزائر للعلوم والتقنيات والتطبيقات النووية في مجال الطب ومكافحة السرطان مع تحديد الاحتياجات الوطنية في هذا المجال”.

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